Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni 28 gennaio: Adelaide, decisione spiazzante!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di venerdì 28 gennaio 2022

Adelaide (Vanessa Gravina) è molto tesa per la convocazione da parte del magistrato sul caso di Achille Ravasi.

Salvatore (Emanuel Caserio) vorrebbe comprare la casa messa in vendita dal padre di Gabriella ma ancora non dice nulla ad Anna (Giulia Vecchio) per farle una sorpresa.

Tina (Neva Leoni) e Sandro (Luca Capuano) si ritrovano faccia a faccia dopo un lungo tempo di lontananza e silenzio.

Adelaide fa ritorno dal magistrato e prende una decisione inaspettata che spiazza tutti.

Gemma (Gaia Bavaro), venuta a conoscenza della verità riguardante Gloria (Lara Komar), decide di spedirle una lettera poiché non riesce più a sopportare la sofferenza della madre Veronica (Valentina Bartolo).