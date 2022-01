Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni 31 gennaio: Vittorio e Sandro, come gestire la situazione?

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di lunedì 31 gennaio 2022

Sandro (Luca Capuano) non vuole lasciare Milano finché non avrà risolto i suoi problemi con Tina (Neva Leoni) . Per questo motivo Recalcati chiede consiglio ad Agnese (Antonella Attilio) su come riconquistare il cuore della moglie.

Adelaide (Vanessa Gravina) ha mentito ad Umberto (Roberto Farnesi) e lui lo scopre.

Gemma (Gaia Bavaro) gode nel vedere Gloria (Lara Komar) in stato d’ansia a causa della lettera minatoria che le ha inviato.

Vittorio (Alessandro Tersigni) non sa come gestire la situazione con Sandro e chiede a Tina di riflettere e prendersi del tempo per capire quale sia la cosa migliore da fare.