Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni 7 gennaio: chi spia Ezio ed Ernesta?

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di venerdì 7 gennaio 2022:

Zia Ernesta (Pia Engleberth) non è proprio così convinta di voler agire secondo la volontà di Ezio Colombo (Massimo Poggio) e di dichiarare davanti un giudice la morte presunta di Gloria (Lara Komar): per questo motivo parla dell’argomento con Ezio stesso.

Ludovica (Giulia Arena) si ritrova in mezzo al “fuoco amico”: da un lato la madre Flavia (Magdalena Grochowska) che sembra non voler andare via da Milano così presto, dall’altro Marcello (Pietro Masotti) che deve ancora resistere alla situazione.

Anna (Giulia Vecchio) è finalmente pronta per essere invitata ufficialmente a casa Amato.

Gemma (Gaia Bavaro) viene supportata da Marco (Moisè Curia) a riprendere l’equitazione.

Colpo basso da parte di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni): la subdola donna parla a Flavia della relazione tra Ludovica e Marcello.

Ezio e la zia Ernesta si ritrovano a parlare di Gloria… ma qualcuno sembra spiarli da lontano!