Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Adelaide di Sant’Erasmo sembra scomparsa

Nella puntata del 31 gennaio de Il paradiso delle signore 6, Adelaide di Sant’Erasmo ha telefonato a Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e gli ha fatto capire che non deve cercarla: appena possibile, si farà viva lei! Con questa scena la contessa si è temporaneamente congedata dalla fiction daily di Rai 1, mentre Umberto ha realizzato che la cognata – spalleggiata dal fido maggiordomo di famiglia – ha mentito sulla sua partenza (e soprattutto sulla sua destinazione).

Da questo momento e per un certo numero di episodi, Adelaide sembrerà scomparsa: non ci sarà modo di rintracciarla e questo innervosirà molto Umberto, che dovrà fare i salti mortali per giustificare alla polizia l’assenza della donna.

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Flora aiuterà Adelaide?

Nelle puntate della prossima settimana, Umberto sarà più che mai in preda allo sconforto e si sfogherà con il giovane Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), il quale elaborerà un’idea che serva contemporaneamente a prendere tempo e a migliorare l’immagine della Contessa agli occhi della giustizia.

Affinché il piano riesca, ci vorrà però la collaborazione di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari): la stilista del Paradiso dovrà infatti deporre in questura a favore dei Guarnieri, anche a costo di distruggere la memoria di suo padre Achille. La ragazza accetterà e si accingerà a rilasciare la deposizione: ci saranno intoppi o andrà tutto bene?

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che questa trama è frutto dell’esigenza dell’attrice Vanessa Gravina di prendersi una pausa dal Paradiso per motivi di lavoro (impegni teatrali, nello specifico). Che Adelaide sarebbe fuggita era dunque già noto da mesi ed è pure certo che il personaggio tra un po’ di tempo tornerà in scena, come la stessa Vanessa ha fatto capire di recente tramite i suoi account social. Insomma, un po’ di pazienza e poi riavremo la Contessa tutta per noi!