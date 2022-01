Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: Ezio dirà la verità a Veronica? Spunta un braccialetto…

Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: EZIO COLOMBO e la verità che scotta!

Tanti, tantissimi dubbi in arrivo nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore 6, che proprio da oggi riprende la sua programmazione dopo la breve pausa natalizia. Niente, ora, fermerà più la fiction daily di Rai 1 fino alla conclusione naturale del suo ciclo di puntate e i colpi di scena si susseguiranno…

Anche con gli episodi del 2022, la trama centrale continuerà ad essere quella delle bugie nella famiglia Colombo. Ezio (Massimo Poggio) ha ormai comunicato a Veronica (Valentina Bartolo) – ma anche alle ragazze – l’intenzione di sposarla quanto prima, senza ovviamente aggiungere che in realtà la sua “vera” moglie Gloria (Lara Komar) lavora al Paradiso in qualità di capocommessa!

Trame Il paradiso delle signore 6: un braccialetto col nome di Stefania…

La cosa ora comincerà a farsi complicata: da un lato ci sarà bisogno della zia Ernesta (Pia Engleberth) per ottenere dal giudice il certificato di morte di Gloria, mentre dall’altro proprio un dialogo tra Ezio ed Ernesta sarà ascoltato da qualcuno…

Nel momento in cui scriviamo non è ancora dato sapere chi è il “qualcuno” che apprenderà la verità, ma sta di fatto che Ezio sarà il primo a rendersi conto che la situazione gli sta sfuggendo di mano e infatti inizierà a pensare se non sia il caso di vuotare il sacco con la sua Veronica. Lo farà davvero? Mille pensieri attraverseranno la mente dell’uomo, che però avrà paura di rovinare tutto…

La sensazione è che la verità debba aspettare ancora un pochino, ma intanto sarà abbastanza chiaro che il castello di bugie non ci metterà molto a franare: prestissimo, per fare solo un esempio, verrà alla superficie una traccia del passato di Gloria, sotto forma di un braccialetto con il nome di Stefania (Grace Ambrose) e con la sua data di nascita. Tale braccialetto finirà per arrivare nelle mani di Ezio: lui come si comporterà?