Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: è il momento di FERDINANDO (Fabio Fulco)

Il paradiso delle signore 6 sta rimescolando in questi giorni le sue trame e infatti, nel giro di neanche troppe puntate, abbiamo assistito al ritorno in onda dei personaggi di Dante Romagnoli (Luca Bastianello) e Sandro Recalcati (Luca Capuano). Manca però ancora un ulteriore tassello, che stavolta sarà rappresentato da un ruolo inedito e dunque mai visto prima.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: GEMMA ha fatto un clamoroso errore e verrà scoperta…

Come già sappiamo, da un po’ di tempo Marcello (Pietro Masotti) e Ludovica (Giulia Arena) stanno attraversando una fase problematica del loro rapporto, prima per la ritrosia di lei a rendere ufficiale il legame con il barista e poi per l’intervento malevolo di mamma Flavia (Magdalena Grochowska): la Brancia senior, infatti, non vede assolutamente di buon occhio la relazione tra sua figlia e il Barbieri e ora sta giocando d’astuzia per rovinare la coppia…

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Ferdinando Torrebruna “folgorato” da Ludovica!

Già da un po’ sappiamo che al Paradiso sta per arrivare un uomo affascinante interpretato dal popolare attore Fabio Fulco: si tratta di Ferdinando Torrebruna, un ricchissimo armatore che è anche vedovo. Sarà lui a mettere in crisi Ludovica e Marcello? La possibilità c’è, anche perché Ferdinando – che inizieremo a vedere il 7 febbraio – rimarrà subito folgorato dalla visione della giovane Brancia. Pure lei sarà attratta dalla new entry?

Staremo a vedere. Per ora quel che è certo è che l’uomo farà capolino anche nelle storie affaristiche di Dante e di sua cugina Fiorenza (Greta Oldoni) e sarà molto interessante capire come condizionerà le trame dei tre mesi finali del Paradiso 6 (la stagione dovrebbe terminare a fine aprile).

Al momento, peraltro, non è ancora chiaro se Fabio Fulco e il suo Ferdinando resteranno nella fiction solo per la parte restante di quest’annata. Recentemente l’attore ha dichiarato al settimanale Gente di non sapere ancora se ci sarà anche successivamente, ma ha già fatto sapere che non gli dispiacerebbe affatto continuare.