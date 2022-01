Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Dante Romagnoli torna in scena, come la prenderà Vittorio?

Dal 14 gennaio, grandi ritorni a Il paradiso delle signore: anche la sesta annata (la quarta daily) della fiction di Rai 1 vedrà il “passaggio” di uno dei personaggi che più aveva sconvolto gli equilibri nella stagione precedente, ovvero Dante Romagnoli (Luca Bastianello)!

La presenza di Dante al Paradiso era stata provocata l’anno scorso dal folle amore che l’uomo provava nei confronti di Marta Guarnieri, da lui conosciuta in America. La storia sentimentale tra i due alla fine non è andata in porto, ma ora Romagnoli torna in scena per via della nuova linea affaristica “americana” che già da qualche giorno tiene banco nelle storie del grande magazzino milanese.

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Vittorio dovrà accettare la proposta di Dante Romagnoli

Dante dirà di voler rimanere a Milano solo alcuni giorni e subito farà una proposta commerciale a Vittorio (Alessandro Tersigni) proprio per quanto riguarda gli affari con gli americani. Come reagirà il Conti? C’è da dire che il nostro protagonista si ritroverà davanti proprio l’uomo che più ha contribuito a mettere in crisi il suo lungo legame con Marta, quindi per lui non sarà probabilmente facile tornare ad avere rapporti di lavoro con qualcuno che gli evoca così tanti brutti ricordi.

Eppure, Vittorio alla fine dovrà fare buon viso a cattivo gioco e, per il bene del suo amato Paradiso, finirà per accettare l’accordo con Dante. Quest’ultimo, intanto, farà anche una nuova conoscenza femminile…

Romagnoli farà il possibile per guadagnare la fiducia di Beatrice Conti (Caterina Bertone) ma soprattutto interagirà per la prima volta con Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), da cui resterà colpito. Sarà così anche per lei? Quel che è certo è che subito Agnese (Antonella Attili) informerà Flora del passato un tantino burrascoso che lega Dante a Vittorio…