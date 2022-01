Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: dopo Veronica, anche sua figlia Gemma scopre tutto!

Precipita la situazione per quanto riguarda la storia di Gloria Moreau (Lara Komar): guardando le ultime puntate de Il paradiso delle signore 6 abbiamo scoperto che, in effetti, il dialogo tra Ezio Colombo (Massimo Poggio) e la zia Ernesta (Pia Engleberth) è stato ascoltato da Veronica (Valentina Bartolo), che ha saputo finora nascondere la sua ansia.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: FABIO FULCO sarà Ferdinando di Torrebruna. Ecco di chi si innamora

Ciò che la Zanatta senior ha sentito non le permette ancora di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, ma ciò avverrà a giorni. I sospetti di Veronica aumenteranno infatti quando vedrà Ezio e Gloria intenti a parlare tra loro, cosa che porterà la donna a un vero e proprio colpo di testa: si introdurrà in casa della Moreau mentre lei non c’è e, nel momento in cui scoprirà una vecchia foto che ritrae i due ex, capirà una volta per tutte come stanno le cose!

Trame Il paradiso delle signore 6: GEMMA ascolta una conversazione tra GLORIA e VERONICA

A quel punto, Veronica avrà uno scontro con Ezio ma anche una discussione con Gloria. E non finisce qui…

Eh sì! Anche Gemma (Gaia Bavaro), piuttosto impensierita per via degli atteggiamenti “strani” di Veronica, sta per rendersi conto dell’intricata situazione che coinvolge sua madre: scoprirà l’arcano trovandosi per caso ad ascoltare una delle conversazioni al vetriolo che la stessa Veronica avrà con Gloria. Come reagirà la ragazza?

Di certo la nostra Gemma, con il carattere che si ritrova, non aspetterà che le cose si risolvano da sole. Farà qualcosa contro Gloria? Di certo c’è che alla Moreau scriverà una lettera! Cosa ci sarà scritto? E quanto ci vorrà affinché il castello di bugie crolli anche per Stefania (Grace Ambrose)?