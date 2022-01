Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: GLORIA turbata dalla lettera minatoria di GEMMA

A Il paradiso delle signore 6, anche Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) sta per scoprire la verità su Gloria (Lara Komar) e ciò rappresenterà un ulteriore elemento destabilizzante nelle trame delle prossime puntate. In pratica, l’unica a non conoscere l’intera storia rimarrà (per ora) la povera Stefania (Grace Ambrose), anche se è sin troppo facile immaginare che pure la dolce aspirante giornalista si renderà conto di tutto tra non troppo tempo…

Comunque sia, la scoperta di Gemma (che avverrà questa settimana) produrrà nella ragazza una reazione istintiva: nel tentativo di risolvere la scottante situazione, la Zanatta junior scriverà una vera e propria “lettera minatoria” alla Moreau, che – neanche a dirlo – ne rimarrà fortemente turbata!

Il paradiso delle signore 6 spoiler: VERONICA intuisce la verità sulla lettera…

A quel punto la nostra Gloria si sfogherà con l’amico Armando (Pietro Genuardi), al quale confiderà la sua paura che tutto ora venga alla luce. Ma una sorta di “terrore” attraverserà anche la mente di Veronica (Valentina Bartolo): la donna, che già ora è fortemente spaventata, sarà ancora più preoccupata per via delle conseguenze che potrebbero verificarsi a breve. Ciò, tra l’altro, comincerà a incrinare il rapporto tra lei ed Ezio (Massimo Poggio).

Insomma, diversi personaggi della fiction daily di Rai 1 vivranno giorni all’insegna del turbamento più totale e Gloria a un certo punto penserà di rivolgersi alla zia Ernesta (Pia Engleberth) per tentare di capire chi possa averle mandato la missiva.

Quanto a Gemma, la Venere sarà inizialmente soddisfatta di aver sollevato un polverone ma presto arriverà a capire di aver probabilmente sbagliato. E, mentre ciò avverrà, mamma Veronica comincerà a sospettare che proprio sua figlia sia l’autrice della lettera…