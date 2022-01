Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: GLORIA MOREAU, il segreto è agli sgoccioli!

Una delle vicende centrali (soprattutto in questo periodo) de Il paradiso delle signore è quella che vede al centro della scena Gloria Moreau (Lara Komar), la dolce e saggia capocommessa del grande magazzino milanese. Potrà sembrarvi strano se siete grandi aficionados, ma il pubblico della fiction daily di Rai 1 è fatto anche di telespettatori che possono seguire il programma solo ogni tanto e che – per questo motivo – non conoscono nei dettagli il tormentato percorso di vita della Moreau.

Viste le tante richieste in tal senso, eccovi un “concentrato” di quanto visto finora riguardo a questo personaggio così amato dai fan (e tra poco vi diremo anche quale sarà il futuro a breve termine).

Il paradiso delle signore: la storia di GLORIA

Gloria Moreau era la moglie di Ezio Colombo (Massimo Poggio) ed è la madre di Stefania (Grace Ambrose). Quando quest’ultima era piccolissima, lei faceva l’ostetrica. Una notte ha bussato alla sua porta una donna incinta che stava malissimo e lei ha dovuto scegliere se salvare il bambino o la donna: ha scelto la donna visto che il bambino era troppo piccolo, ma il marito/padre non era d’accordo e l’ha denunciata.

Gloria ha provato a difendersi ma si è trovata tutti contro, tanto da essere dichiarata indegna del ruolo di ostetrica. A quel punto, la donna ha avuto paura che togliessero il lavoro anche a Ezio e che se la prendessero con Stefania. Così una notte, senza dire niente a nessuno (ovviamente nemmeno a Ezio), è fuggita prima in Liguria e poi a Nizza, dove è stata ingaggiata come dama di compagnia da una ricca signora che l’ha adottata e le infine ha lasciato tutto.

Al Paradiso, Gloria è arrivata l’inverno scorso e si è fatta assumere come capocommessa per poter stare vicino a Stefania senza rivelarle la sua identità (Ezio ha sempre detto alla figlia che la mamma è morta quando lei era piccolina). Le bastava poter stare con lei, ma poi Ezio è tornato…

Gloria, rivedendo il suo ex, si è illusa e gli ha scritto che lo amava ancora, scoprendo subito dopo che lui si sta rifacendo una famiglia con Veronica Zanatta (Valentina Bartolo). Lo ha affrontato e lui è stato durissimo, fino a minacciare di denunciarla se non spariva. Alla fine, Ezio ha accettato che lei restasse a fianco di Stefania in quel ruolo “silenzioso”, a patto dunque che non dicesse mai a Stefania chi è davvero e che non interferisse con la sua vita e quindi con il matrimonio con Veronica.

Il paradiso delle signore 6, trame: occhio alle prossime puntate, chi scoprirà di Gloria ed Ezio?

E arriviamo al presente. Proprio nelle più recenti puntate del Paradiso abbiamo notato una volta di più che Gloria nutre ancora un amore profondo per Ezio, ma è ancora decisa a non ostacolare la nuova vita di quest’ultimo. Il matrimonio tra Ezio e Veronica è ormai all’orizzonte ma, come nella migliore tradizione degli sceneggiati televisivi, sta per succedere qualcosa che potrebbe scombinare tutti i precari equilibri raggiunti fino a questo momento…

La prima “stranezza” la vedremo il 7 gennaio: Ezio avrà l’impressione che qualcuno abbia spiato un dialogo tra lui e zia Ernesta (Pia Engleberth) e quindi in teoria c’è già chi potrebbe aver capito qualcosa di più della situazione. Ma i veri colpi di scena arriveranno tra pochi giorni: saremo infatti ancora a gennaio quando i comportamenti strani di Ezio inizieranno ad essere notati da un personaggio molto vicino a lui, che inizierà a mettere insieme i pezzi rendendosi conto in men che non si dica di tutte le menzogne portate avanti dall’uomo.

Seguiranno ulteriori indagini fino alla scoperta della verità e da quel momento il castello di bugie rischierà davvero di crollare, con aspri chiarimenti e scontri imperdibili! Almeno per il momento, però, non sarà Stefania a scoprire come stanno le cose…