Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: nozze all’orizzonte per Anna e Salvatore?

A guardare il web, sembra ci possa essere aria di matrimonio a Il paradiso delle signore. Una serie di indizi apparsi ultimamente sui social, infatti, fa sì che in questi giorni i fan stiano sospettando fortemente di una coppia che… potrebbe sposarsi! Vediamo cos’è successo…

Pochi giorni fa, su Instagram sono apparsi dei frammenti di copione da cui si evince che il personaggio di Anna Imbriani (Giulia Vecchio) si avvia all’altare e che per l’occasione sarà accompagnata da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). C’è un matrimonio all’orizzonte, dunque? I sospetti da parte degli aficionados si fanno adesso più concreti anche per via di un altro particolare “curioso” emerso nelle ultime ore…

Spoiler Il paradiso delle signore 6: tutti eleganti, c’è un lieto evento?

Eh sì: sempre su Instagram, diversi protagonisti del programma hanno recentemente e “stranamente” pubblicato delle foto in cui appaiono elegantissimi. Pura casualità o… tenuta da cerimonia?

Scopriremo tutto andando avanti con gli episodi del Paradiso delle signore, che in realtà al momento attraversano una fase piuttosto drammatica per via delle clamorose scoperte di Veronica (e presto pure di Gemma) sul conto di Gloria Moreau. Ma chissà che, nei prossimi mesi, la fiction daily di Rai 1 non ci riservi anche sviluppi dal taglio decisamente più rosa…