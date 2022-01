Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Veronica, è il momento della verità sulla Moreau!

Ci siamo. Tra pochi giorni, a Il paradiso delle signore 6, la trama che forse più sta tenendo desta in questo periodo l’attenzione dei telespettatori arriverà a una vera e propria svolta. Già si è capito da qualche settimana che il castello di bugie che coinvolge la famiglia Colombo ha i giorni contati, ma ora le anticipazioni ci dicono chiaramente che la prossima settimana tutto verrà alla luce (anche se – per il momento – non per Stefania).

Occhio dunque a Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), che ritroveremo sempre più convinta che il suo futuro marito Ezio (Massimo Poggio) le stia nascondendo qualcosa di grosso. La donna cercherà di tenere per sé le sue ansie, ma nello stesso tempo inizierà a stare particolarmente attenta a quello che succede intorno a lei e infatti noterà “qualcosa di strano” tra Ezio e Gloria (Lara Komar).

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Veronica si scontra con Gloria, è il momento di dirsi tutto!

La Zanatta, insomma, capirà che il suo fidanzato non le dice la verità, anche perché lui – a dispetto dell’attuale voglia di vuotare il sacco – starà continuando in realtà a mentirle su tutta la linea. Questa storyline sta comunque per subire un’accelerazione non da poco, grazie anche a un viaggio che la Moreau dovrà fare a breve.

Gloria infatti dovrà recarsi per lavoro a Firenze (con Tina che la sostituirà temporaneamente al Paradiso) e quest’assenza sarà molto utile a Veronica per capire come stiano davvero le cose. La mamma di Gemma (Gaia Bavaro), entrando nei dettagli, riuscirà a impossessarsi delle chiavi di Gloria ed entrerà nella sua casa, scoprendo una fotografia del passato raffigurante la capocommessa in compagnia di… Ezio!

Di lì a poco, ci sarà uno scontro tra Ezio e Veronica, la quale metterà l’uomo di fronte alla verità. E il fatto che lui le dica di amare solamente lei non cambierà più di tanto il corso del destino: occhio dunque alla scena madre che tutti aspettiamo, ovvero un aspro confronto tra Gloria e un’arrabbiatissima Veronica, a cui assisteremo nella puntata di venerdì 21 gennaio. Da non perdere!