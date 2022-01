Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Sandro scopre la verità su Tina e Vittorio

Nelle attuali puntate de Il paradiso delle signore assistiamo allo scoppio della passione tra Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Tina Amato (Neva Leoni): un sentimento “tenuto a bada” per sin troppo tempo e a cui nessuno dei due personaggi intende più rinunciare. In realtà, la ritrovata felicità potrebbe avere vita breve, molto breve…

Agnese (Antonella Attili), infatti, non vede di buon occhio quello che sta nascendo tra il dottor Conti e sua figlia e, prima che sia troppo tardi, si affretterà a contattare Sandro Recalcati (Luca Capuano), il legittimo consorte di Tina. Marito e moglie non si vedono da tanto tempo per via di una serie di trascorsi burrascosi, ma nella puntata di venerdì 28 gennaio si ritroveranno l’uno di fronte all’altra.

Il paradiso delle signore 6 spoiler: Sandro chiede aiuto a Vittorio per riconquistare Tina

Sandro intende rimanere a Milano il tempo necessario per chiarirsi con Tina e si farà anche consigliare da Agnese su come fare per “riprendersi” la sua amata. Fatto sta che il povero Vittorio gestirà la rimpatriata di Recalcati a Milano con estremo imbarazzo e dirà a Tina di guardarsi dentro per comprendere cosa sia meglio fare.

Alla fine Vittorio – da buon amico – deciderà addirittura di dare ospitalità a Sandro durante il suo soggiorno milanese, ma l’idea non si dimostrerà delle più felici: l’uomo infatti troverà un foulard di Tina sotto il letto di Conti e ovviamente capirà come stanno le cose per davvero!

Il bello è che la scoperta di Sandro avverrà proprio quando Tina e Vittorio avranno ormai deciso di dirgli tutta la verità. Ma sarà troppo tardi: infuriato come non mai, il produttore discografico intenderà lasciare Milano quanto prima. Finisce così?

Ovviamente no. Fortunatamente i rapporti tra Vittorio e Sandro miglioreranno dopo un doveroso chiarimento, così tanto che… Sandro chiederà a Vittorio di aiutarlo a riconquistare la moglie!!! Un’imbarazzante richiesta shock è dunque all’orizzonte nelle prossime puntate del Paradiso, precisamente nell’episodio previsto per il 4 febbraio. Cosa risponderà il nostro dottor Conti?