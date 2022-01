Fiction LA SPOSA con Serena Rossi, trama seconda puntata del 23 gennaio

Il 23 gennaio 2022, in prima serata su Rai 1, vedremo la seconda puntata della fiction La sposa. Ecco anticipazioni e trama del nuovo appuntamento con la serie tv interpretata da Serena Rossi e Giorgio Marchesi:

Grazie all’autopsia sul corpo di Giorgia, Italo viene scagionato ma – addolorato per la morte della donna – tenta un gesto estremo che non viene portato a termine solo perché Maria riesce a dissuaderlo. I due fanno l’amore.

Grazie al fratello di Giorgia, ricomparso durante il suo funerale, Giulio scopre tutti i raggiri di Vittorio e picchia l’uomo, dopodiché abbandona il casale. Vittorio prova a riprendere il lavoro ma è malridotto e non ce la fa.

Con Italo sparito, è Maria a doversi occupare di tutto, dimostrando di essere molto capace e riuscendo anche a migliorare le condizioni lavorative dei braccianti, che cominciano a quel punto a rispettarla.

Maria si occupa insieme a Paolino di Vittorio e così tra zio e nipote si crea finalmente un legame. Quando Italo torna poi a casa, i suoi rapporti con Vittorio rimangono tesi ma tra lui e Maria nasce un sentimento vero.

Arriva una telefonata: Giuseppe, fratello di Maria, ha il tifo. La donna parte subito per la Calabria ma Italo, accompagnandola alla corriera, le dice di non tornare perché con lui non sarà mai davvero felice: Maria, insomma, ha l’occasione di tornare definitivamente alla sua vecchia vita.

La sposa fiction: Vittorio si sente male e Maria gli fa una promessa

Tornata in Calabria, Maria ritrova il suo primo amore Antonio e capisce che è stato quest’ultimo a salvare la vita di Giuseppe, essendo riuscito a farlo ricoverare in una clinica privata. Giuseppe guarisce e Antonio, ora che si è fatto una posizione in campo edilizio, gli vuole offrire un lavoro.

Tra Maria e Antonio sembra rinascere qualcosa, tanto che si arriva a un bacio. Lei però ripensa spesso a Italo e alla sua vita al nord con Vittorio e Paolino. Un giorno, tornando a casa, Maria trova Italo che è venuto a riprendersela: i due si scoprono davvero innamorati.

Ora Maria è felice ed è anche incinta. Lei e Italo sognano di mettere in piedi una cooperativa con tutti gli agricoltori locali.

Vittorio è in ansia perché i giovani non vogliono più lavorare nei campi. L’uomo si sente male durante una protesta dei sindacati: in ospedale, Maria gli è accanto e, piangendo, gli assicura che non abbandonerà mai la sua terra.