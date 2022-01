Fiction LA SPOSA con Serena Rossi, trama terza ed ultima puntata del 30 gennaio

Il 30 gennaio 2022, in prima serata su Rai 1, vedremo la terza ed ultima puntata della fiction La sposa. Ecco anticipazioni e trama dell’appuntamento conclusivo con la serie tv interpretata da Serena Rossi e Giorgio Marchesi:

Colpo di scena funesto nella terza puntata de La sposa: proprio quando tra Maria e Italo tutto sembra andare bene, la tragedia sarà in agguato…

Eh sì: a Paolino sembrerà di vedere un’ombra nel casolare e andrà lì, restando così intrappolato in un incendio che scoppierà nel cortile. Il bambino sarà salvato dall’intervento tempestivo di Italo, che al contrario morirà tra le fiamme!

La sposa fiction: Italo muore, la nuova e difficile vita di Maria

Dopo questo terribile evento, Maria (che tra l’altro è incinta) starà male e avrà bisogno di farsi ricoverare; durante la sua assenza chiederà all’amica Nunzia di occuparsi di Paolino.

Quando uscirà dall’ospedale, Maria scoprirà che in realtà Paolino si trova all’interno di un istituto e dovrà lottare molto (riuscendoci, per fortuna) per far uscire il piccolo di là.

Maria, alla fine, metterà al mondo una bella bambina e, dando seguito al desiderio di Italo e Vittorio, fonderà la prima cooperativa di lavoro gestita da sole donne.