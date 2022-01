Fiction LA SPOSA: tutti i personaggi della nuova miniserie in tre puntate di Rai 1

Domenica 16 gennaio 2022 in prima serata su Rai 1 debutta La Sposa, un nuovo drama in tre puntate che, attraverso la storia di Maria, una bella e coraggiosa giovane donna del Sud, racconta una storia ambientata negli anni Sessanta che affronta tematiche come la lotta ai diritti dei lavoratori, la parità di genere e il rispetto delle differenze socio-culturali. Tra gli attori protagonisti ci sono Serena Rossi, Giorgio Marchesi e Maurizio Donadoni. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui personaggi della nuova fiction Rai.

Serena Rossi interpreta Maria, una bella ragazza del Sud che – per migliorare la vita di mamma Filomena e dei fratelli Giuseppe e Luisa – accetta di lasciare la sua terra, la Calabria, e sposare per procura un vedovo sconosciuto che vive al Nord Italia. Nonostante le tante difficoltà iniziali (come la freddezza del marito, il duro lavoro nei campi e l’ostilità della gente dovuta al suo essere donna e meridionale), Maria – giorno dopo giorno – riesce a farsi conoscere e apprezzare da tutti…

Giorgio Marchesi è Italo, nipote del ricco proprietario terriero Vittorio Bassi, con cui è cresciuto da quando da piccolo ha perso i genitori. Dopo la scomparsa della moglie Gloria, l’uomo vive in solitudine insieme a suo figlio Paolino. Spesso si ubriaca nel bar del paese, dove si vocifera che sia stato proprio lui a causare la morte di Gloria. Quando suo zio organizza per lui un matrimonio a distanza con una donna del sud, si arrabbia moltissimo perché non ha nessuna intenzione di accettare una moglie imposta. Ma la pazienza, l’amore e la determinazione di Maria, con il tempo, arriveranno a riscaldare il suo cuore pieno di dolore e amarezza.

La sposa: protagonisti e altri interpreti

Maurizio Donadoni è l’autoritario Vittorio Bassi, un ricco proprietario terriero. Da quando suo nipote Italo è rimasto vedovo, il suo unico pensiero è riuscire ad avere una buona discendenza che possa garantire un futuro alla sua dinastia. Senza consultarlo, gli organizza un matrimonio per procura con una ragazza del sud. All’inizio, Vittorio non ha nessuna considerazione per la sposa di suo nipote (che considera solo un mezzo per avere nuovi nipoti), ma pian piano, pur non mostrandosi mai affettuoso, inizia a rivalutare e soprattutto a considerare la giovane Maria…

Antonio Nicolai è Paolino, il figlio di dieci anni di Italo e della sua prima moglie. Paolino è un bambino buono e dolce che soffre di una forma di epilessia. Da quando sua madre è morta, si è chiuso in se stesso e non parla quasi più ma, grazie all’amore e alle premure di Maria, il bimbo ritroverà il sorriso e la voglia di vivere.

Mario Sgueglia è Antonio, il primo amore di Maria. Malgrado sia a conoscenza che la ragazza sia ormai sposata con un altro uomo, decide di partire per il nord – insieme all’ex cognato Giuseppe – per riconquistarla e per riprendersela userà ogni mezzo…

La sposa: attrici e attori della fiction

Matteo Valentini è Giuseppe, il fratello minore di Maria. Non vede di buon occhio il matrimonio della sorella, anzi lo considera un tradimento verso la sua famiglia. Arriva al nord insieme ad Antonio, che lo coinvolge nella sua attività imprenditoriale.

Giulia D’Aloia è Luisa, la sorella più piccola di Maria. La giovane era stata scelta da zio Michele per sposare a distanza Italo Bassi ma, grazie a Maria, che si è offerta volontaria, Luisa può continuare a vivere la sua storia d’amore con Rocco.

Mariella Lo Sardo è Filomena, la mamma di Maria. Da quando suo marito è morto, non riesce a pagare i debiti che ha con i suoi parenti e dunque, malgrado sia contraria, non può evitare che la sua prima figlia sposi un vedevo sconosciuto che vive lontano.

Saverio Malara e Matilde Piana sono zio Michele e zia Carmela, ossia gli organizzatori dei matrimoni per procura delle ragazze del paese. La famiglia di Maria è in debito con loro e i due non perdono occasione per ricordarlo a Filomena e ai suoi tre figli.

Antonella Prisco è Nunzia, una ragazza dello stesso paese di Maria che, proprio come lei, si è sposata per procura con il proprietario del bar del paese. Per Maria, Nunzia diventa un’amica ma soprattutto un supporto nella sua vita lontana da casa.

Claudia Marchiori è Carla, una ragazza semplice ma dall’indole combattiva che, insieme al suo fidanzato Bruno, si batte per parità di genere e per i diritti dei lavoratori. Per Maria, Carla diventa una cara amica e un punto di riferimento per le sue tante battaglie.