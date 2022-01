Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni e news sulla seconda stagione della fiction

Fiction Lolita Lobosco 2: quando esce, tutte le notizie

Buone notizie per i fan di Lolita Lobosco, la fortunata fiction di Rai 1 con protagonista l’attrice Luisa Ranieri. Dopo il successo della prima stagione, la serie è pronta a tornare sul set per registrare le nuove puntate. Entro fine febbraio è infatti previsto il primo ciak dei sei nuovi episodi che saranno diretti ancora da Luca Minieri e che si svolgeranno tra Lazio e Puglia fino a luglio inoltrato.

Leggi anche: Doc nelle tue mani 2, anticipazioni quarta puntata di giovedì 10 febbraio

La prima stagione ha conquistato il cuore del grande pubblico (registrando una media di ascolto di oltre sette milioni di telespettatori), con una narrazione semplice e vincente che ha messo in risalto la forza della sua protagonista: una donna bella e sensuale, che non teme di farsi rispettare dai suoi colleghi uomini. Un mix di ingredienti esplosivi che hanno permesso al vicequestore barese (definito la risposta femminile al Commissario Montalbano) di aggiudicarsi la conferma per una seconda stagione.

Lolita Lobosco 2, serie tv: entro fine febbraio il primo ciak

Ancora non è chiaro però se anche i nuovi episodi saranno ispirati ai romanzi della scrittrice Gabriella Genesi o se intraprenderanno una strada diversa affidandosi totalmente alla scrittura degli sceneggiatori. Quel che è certo è che la saga di Lolita Lobosco offre davvero parecchi spunti su cui poter lavorare per poter continuare il racconto ancora per molti anni.

Prodotta da Rai Fiction, Bibi Film Tv e Zocotoco (quest’ultima è la casa di produzione di Luca Zingaretti, marito della Ranieri), la forza della serie è tutta racchiusa nella sua geniale e irresistibile protagonista: una donna affascinante ma soprattutto di potere che vive la sua femminilità alla luce del sole senza l’assurdo timore che questo possa compromettere le sue competenze professionali. Ma per vedere le nuove indagini del Vicequestore Lobosco bisognerà attendere ancora un bel po’ di tempo, perchè la messa in onda della seconda stagione non è prevista prima dell’inverno/primavera del prossimo anno.