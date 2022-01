Lezioni di persiano, film stasera in tv su Rai 1: cast e trama

Film “Lezioni di persiano”, il 26 gennaio in prima serata su Rai 1

In occasione della Giornata della Memoria, questa sera – mercoledì 26 gennaio – Rai 1 trasmette Lezioni di persiano, il toccante film del regista ucraino Vadim Perelman, la cui trama narra la storia di un ebreo che si finge persiano per sopravvivere all’orrore della Shoah.

Leggi anche: Attraverso i miei occhi, film stasera in tv su Canale 5: cast e trama

La drammatica pellicola racconta la storia di Gilles (Nahuel Pérez Biscayart), un giovane ebreo francese che, nel febbraio del 1942, viene arrestato dalle SS tedesche. L’uomo – che per caso è in possesso di un libro dei miti persiani – per scampare all’inferno del campo di concentramento si spaccia per iraniano. Una fortunata casualità che serve a salvargli la vita, in quanto il direttore del campo nazista dove viene deportato, Klaus Koch (Lars Eidinger), sogna di imparare il farsi per trasferirsi a Teheran dopo la guerra.

Lezioni di persiano: la trama del film

In realtà Gilles non conosce affatto la lingua persiana e dunque si vede costretto ad insegnare un linguaggio di parole e suoni senza senso, completamente inventato. Ma il rapporto da privilegiato che ottiene con Koch, grazie al suo insegnamento, finirà col suscitare malumori e gelosie tra prigionieri e la milizia militare, e per l’uomo mantenere il segreto diventerà sempre più difficile.

Un dramma meravigliosamente realizzato per non dimenticare l’Olocausto, in cui furono uccisi sei milioni di ebrei dalle milizie armate della Germania nazista. Un racconto viscerale e profondo, che dipinge un quadro vivido e dettagliato degli orrori di uno dei capitoli più oscuri e dolorosi della storia che nessun essere umano avrebbe dovuto vivere.

Lezioni di persiano, che si basa su un racconto dello scrittore Wolfgang Kohlhaase (intitolato Invenzione di una lingua), è una storia bruciante che non dà pace, neanche per un’istante e arriva dritto allo spettatore. Nel cast del film, oltre ai protagonisti Nahuel Biscavart e Lars Eidinger, ci sono anche Jonas May, David Schutter, Alexander Beyer e Andreas Hofe.