Love Is In The Air anticipazioni: rischioso incidente per EDA (che è incinta), cosa succede

La festa di compleanno a sorpresa per Serkan Bolat (Kerem Bursin) sarà alquanto rischiosa per Eda Yildiz (Hande Ercel). Quando ormai la sua gravidanza sarà in una fase avanzata, la protagonista di Love Is In The Air avrà un piccolo incidente che potrebbe costarle caro. Vediamo dunque quello che accadrà…

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: Serkan in tilt per la gravidanza di Eda, ma c’è un motivo!

Love Is In The Air, news: Eda si dimentica del compleanno di Serkan!

Le anticipazioni segnalano che la storyline prenderà il via proprio il giorno del compleanno di Serkan. Dato che per via di tutti i timori legati alla gravidanza si sarà completamente dimenticata dell’evento, Eda cercherà di carpire dal marito delle informazioni per scoprire come intende passare il giorno. Con la complicità della piccola Kiraz (Maya Basol), Eda si recherà nell’ufficio di architettura e, con una serie di piccole domande, scoprirà che l’uomo vuole trascorrere una serata in compagnia delle persone che gli sono più care.

A quel punto, Eda telefonerà immediatamente a Melo (Elcin Afacan) per chiederle di preparare una piccola festa a sorpresa e resterà piacevolmente colpita quando l’amica le farà presente che – con l’aiuto di Ayfer (Evrim Dogan), aveva già provveduto ad organizzarla per via di una promessa fatta in precedenza a suo “cognato”.

Love Is In The Air, spoiler: rischioso incidente per Eda!

Dì lì a poco, il party rischierà di finire in tragedia: dopo che Bolat avrà accolto tutti i suoi amici, compreso il padre Kemal (Sinan Albayrak) che riuscirà ad abbracciare sinceramente per la prima volta, Eda confesserà proprio a Serkan di essersi dimenticata del suo compleanno e gli chiederà perdono. Quando la donna le farà presente di non avere, per tale motivo, un regalo apposito per lui, Bolat si mostrerà comprensivo con la moglie e le dirà che non gli serve niente, visto che ha già al suo fianco la famiglia che ha sempre desiderato.

Accantonato questo scambio di battute, Eda inviterà tutti quanti a divertirsi ma deciderà incautamente di salire su una scala per recuperare un palloncino per Kiraz (incastrato nel ramo di un albero). A causa di un capogiro, la Yildiz perderà così l’equilibrio e rischierà di cadere, anche se fortunatamente Serkan riuscirà a prenderla in braccio. Tuttavia, nonostante il pericolo scampato, Eda inizierà ad avvertire delle fitte alla pancia, tant’è che sarà costretta ad interrompere i festeggiamenti per recarsi in ospedale!

Love Is In The Air, trame: Serkan mette dei paletti a Eda!

Alla fine, le contrazioni di Eda saranno soltanto passeggere, visto che verrà regolarmente dimessa dopo alcune visite. Comunque sia, l’incidente riaccenderà tutti i timori di Serkan, che la inviterà a fare più attenzione sia alla sua salute e sia a quella del bambino che porta in grembo. Stavolta, l’uomo avrà però dalla sua parte tutti gli amici e i parenti, che prometteranno di vigilare sulla Yildiz qualsiasi passo lei faccia. Insomma, Eda si troverà a dover accettare i paletti che Serkan le imporrà per evitare che avvengano altre situazioni potenzialmente pericolose…