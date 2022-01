Anticipazioni Love is in the air: EDA e SERKAN, idee opposte sulla gravidanza

Anche se saranno al settimo cielo per l’arrivo del loro secondogenito, nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) avranno delle visioni totalmente opposte sulla gravidanza. Si verranno dunque a creare una serie di divertenti equivoci…

Love Is In The Air, trame: Serkan vuole sapere il sesso del bambino ma…

Già sapete che i primi problemi si creeranno quando Eda sarà ormai arrivata al quinto mese di gestazione. Nel corso di un’ecografia, il medico chiederà infatti alla donna se voglia conoscere il sesso del bebè che aspetta, ma la Yildiz rifiuterà categoricamente tale proposta sottolineando che lei e Serkan si erano accordati per avere una “sorpresa” al momento della nascita. Tuttavia, nonostante l’accordo preso, Bolat non sarà del suo stesso parere e, insieme ad Engin (Anil Ilter), studierà una serie di metodi alternativi per sapere se, dopo Kiraz (Maya Basol), diventerà papà di un maschietto e una femminuccia.

Fatto sta che, ad un certo punto, Eda scoprirà che Serkan stava cercando di rompere la “promessa”, tant’è che si convincerà del fatto che lui sappia già il sesso del nascituro (ciò avverrà proprio quando Serkan le confesserà di aver mandato l’ecografia ad un suo amico medico).

Love Is In The Air, spoiler: Eda e Serkan avranno un maschietto!

Convinta della sua teoria, Eda chiamerà il dottor Jeng, ossia il suo ginecologo, e scoprirà così di essere in attesa di un maschietto. Una notizia che lascerà entusiasta Serkan che, a differenza di ciò che pensava la moglie, non era invece riuscito a comprendere il sesso del piccolino in arrivo. E così mentre la piccola Kiraz, forte del significato del suo nome (ossia “fragola”), suggerirà di dare al fratellino il nome di una verdura, i coniugi Bolat entreranno in rotta di collisione per un altro motivo.

Visto che Eda non vorrà affatto saperne di riposarsi in attesa del parto, né tanto meno di lavorare in smart working, Serkan penserà bene di mettersi in contatto con il ginecologo della consorte e gli offrirà dei soldi affinché le imponga di restare a casa fino al termine della gravidanza. Tuttavia, il dottore non si lascerà “corrompere” e, oltre a metterla al corrente del grave fatto accaduto, scaricherà Eda, che a quel punto si troverà suo malgrado a dover assumere un medico scelto da Bolat (medico che le prescriverà tantissime analisi)!

Love Is In The Air, news: Eda e Serkan in terapia di coppia!

Tutto questo a quali risvolti porterà? Dato che Serkan assumerà un atteggiamento ossessivamente protettivo nei suoi confronti, arrivando addirittura ad ingelosirsi quando il bimbo le darà dei calci e lui non riuscirà a sentirli, Eda costringerà il marito a ricorrere ad una terapia di coppia con una specialista. Agendo in tale maniera, la donna capirà che Serkan si comporta così perché, per via della loro precedente rottura, si è già perso la prima gravidanza di Kiraz.

Eda di conseguenza si addolcirà nei confronti del marito, ma questo basterà a frenare le assurde ansie di Serkan?