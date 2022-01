Anticipazioni Love is in the air: KEREM potrà stare con PINA?

In che modo i giovani Pina (Doğa Özüm) e Kerem (Sina Özer) decideranno di tutelare il loro amore? La risposta arriverà nelle puntate finali di Love Is In The Air, quando il ragazzo verrà ammesso all’università di architettura. Non tutto, almeno inizialmente, andrà però per il verso giusto.

Love Is In The Air, news: Pina ritorna a Londra

Come vi abbiamo già anticipato, la storyline prenderà il via nel momento in cui la Art Life entrerà in crisi e Serkan (Kerem Bursin) sarà costretto a vendere le sue azioni pur di salvarla. A quel punto, Pina non dovrà più fare l’assistenze del cugino, tant’è che il padre le comunicherà che deve tornare a Londra entro poche settimane.

Una notizia che, neanche a dirlo, sconvolgerà Pina, che dovrà inevitabilmente rinunciare a Kerem, con il quale stava avviando una relazione amorosa. Tuttavia, i due giovani non si lasceranno scoraggiare da questo piccolo imprevisto e, anche se inizialmente penseranno addirittura di lasciarsi per non affrontare un rapporto a distanza, troveranno presto una soluzione alternativa…

Love Is In The Air, spoiler: Kerem viene ammesso all’università

Spinto da Eda (Hande Ercel) a iscriversi all’università per diventare un vero e proprio architetto, Kerem deciderà di provare a ricorrere ad una borsa di studio, nella speranza che la stessa venga accettata e che lui e Pina si trovino a vivere nello stesso campus (restando dunque vicini). Un proposito che andrà effettivamente a buon fine almeno in parte, visto che l’Ateneo si dirà disposto a garantirgli il 75% delle spese.

Anche questo caso, però, i problemi non faranno fatica a presentarsi dato che Kerem, essendo un umile giardiniere proveniente da una famiglia modesta, non disporrà del restante 25%. Comunque sia, proprio mentre starà per rinunciare all’iscrizione, Burak Balci (Sinan Helvacı) arriverà in suo soccorso e gli presterà la cifra necessaria che gli consentirà di frequentare le lezioni e laurearsi.

Love Is In The Air, trame: ennesimo imprevisto per Kerem

Ad ogni modo, un altro equivoco avrà come protagonista lo sfortunato Kerem. Rispettando la volontà di Burak riguardo al mantenere il riserbo sui soldi prestati, il ragazzo non parlerà a nessuno di come sia riuscito a pagare l’intera retta, innescando così i sospetti di Aydan (Neslihan Yeldan) che proprio quel pomeriggio avrà perso un prestigioso anello regalatole dalla suocera Yadigar (Parla Şenol).

La madre di Serkan comincerà dunque a pensare che Kerem abbia rubato l’anello per pagarsi gli studi e metterà Ayfer (Evrim Dogan) al corrente dei suoi sospetti. I responsabili della sparizione saranno però i piccoli Kiraz (Maya Basol) e Can (Ahmet Efe Metekoğlu) per un motivo alquanto bizzarro…