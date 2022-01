Love is in the air: conosciamo meglio Doğa Özüm, l’interprete di Pina Bolat

Continua la programmazione su Canale 5 della la fortunata fiction turca Love is in the Air, che, in questa seconda e ultima stagione, ha visto arrivare diversi nuovi personaggi che sono andati ad aggiungersi al nucleo principale attorno al quale ruotano le dinamiche della soap opera. In particolare, il pubblico italiano ha fatto da qualche tempo la conoscenza di Pina Bolat, l’intrigante cugina, nonché assistente, di Serkan.

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: Pina e Kerem, sarà addio? Ecco perché

Come abbiamo visto, il suo destino si è ben presto incrociato con quello di Kerem, il giovane e timido giardiniere di Eda follemente innamorato della Bolat a tal punto di cominciare un peculiare quanto serrato corteggiamento (ma non è detto che tra i due finisca bene…).

Love is in the air: vita e carriera di Doğa Özüm (Pina)

A interpretare Pina Bolat è l’attrice e modella turca Doğa Özüm, nata a Istanbul il 20 maggio del 1997. Diplomatasi al liceo dopo un brillante percorso di studi, Doga decide successivamente di cominciare una carriera all’interno della moda, diventando, grazie alla sua bellezza e all’eleganza in passerella, un’affermata indossatrice. Appassionata fin da piccola al mondo dello spettacolo e del cinema, la Özüm si iscrive a un corso di formazione e recitazione del dipartimento teatrale dell’Università Maltepe di Istanbul, che le consente di apprendere i trucchi fondamentali del mestiere di attrice, professione che in seguito alternerà a quella di modella.

La prima apparizione della Özüm sul piccolo schermo avviene nel 2019 grazie alla serie tv Mucize Doktor. Il successo ottenuto al debutto conduce la donna al suo secondo ruolo televisivo nella fiction The Teacher, dove presta il volto al personaggio di Rüya.

La consacrazione definitiva arriva però nel 2021, quando viene scelta per interpretare Pina nella soap di successo Sen Çal Kapımı, conosciuta in Italia con il nome di Love is in the Air. È questo ruolo infatti che permette all’attrice di varcare i confini nazionali, trovando in giro per il mondo un ampio consenso da parte del pubblico.