Trama seconda puntata della fiction Rai NON MI LASCIARE, in onda il 17 gennaio 2022

Lunedì 17 gennaio in prima serata prosegue su Rai 1 la fiction Non mi lasciare. Vediamo anticipazioni e trama della seconda puntata (suddivisa in due episodi):

Dopo il rapimento, Angelo – che era scappato dall’orfanotrofio – si risveglia in un posto buio.

Elena indaga ancora sulla morte di Gilberto (nonostante si sia pensato a un suicidio) e scopre grazie anche a Daniele che il giovane chattava con una sua amica prima di scomparire; quando Gilberto si è presentato all’appuntamento con l’amica (di nome Sofia), ha invece trovato ad attenderlo il suo rapitore: pare si tratti di Pietro Tomà e così Elena e Daniele trovano l’appartamento del Tomà per entrarci in sua assenza.

A casa di Pietro Tomà, Elena scopre l’esistenza di materiale assai inquietante: l’uomo non si è limitato a fare del male a Gilberto ma anche a tanti altri minori!