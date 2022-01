SISSI, la seconda stagione della fiction ci sarà. Quando esce? | Anticipazioni

SISSI, la serie tv avrà una seconda stagione. Tutte le news

Da sempre i remake comportano il rischio di deludere il pubblico affezionato alla storia originale: un pericolo scongiurato per Sissi, la serie evento tedesca che, in chiave moderna e anticonformista, racconta la storia di vita della Duchessa Elisabetta di Baviera. Un’inedita versione intima e pungente che fin da subito ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, grazie all’alchimia speciale che si è creata tra i due attori protagonisti della fiction: Dominique Devenport e Jannik Schümann.

La vita di Sissi, però, non può ovviamente essere affrontata in una sola stagione, quindi non sorprende affatto che RTL abbia deciso di continuare a raccontare l’entusiasmante storia dell’imperatrice austriaca, commissionando un secondo ciclo di puntate ancor prima della messa in onda in patria, ufficializzando anche l’inizio delle riprese per il prossimo mese di marzo.

Serie tv SISSI: anticipazioni sulla seconda stagione

Ma cosa aspettarci dalla nuova trama? Il primo capitolo si è concentrato sulla storia d’amore di Sissi e Franz, lasciandoci con un finale a dir poco spiazzante. Dopotutto, Sissi è stata una donna controversa e ribelle, che sognava una vita libera e lontana dallo sfarzo di corte. Ma, nonostante una storia complicata e ricca di drammi, gli sceneggiatori assicurano che nei nuovi episodi non mancheranno tanti bei momenti romantici con protagonisti gli imperatori d’Austria.

Non ci resta dunque che attendere la seconda stagione, che potrebbe arrivare in tv già il prossimo Natale e che si preannuncia ancora più intensa ed emozionante della prima. Il mito di Sissi rivive in questa nuova rilettura contemporanea e realistica e nei nuovi episodi verrà esplorato ancora più a fondo, mostrando la vera anima della sovrana più amata degli ultimi due secoli, così piena di luci e ombre, punti di forza, ossessioni e molteplici debolezze.