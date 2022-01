Serie tv SISSI su Canale 5: oggi, 4 gennaio 2022, va in onda la seconda puntata

Il debutto italiano di Sissi, avvenuto lo scorso martedì 28 dicembre, ha appassionato 3.383.000 spettatori pari al 16.7% di share (nel dettaglio, la serie partita al 15% ha chiuso la serata al 18,5%). Un successo che potrebbe ripetersi questa sera quando Canale 5 trasmetterà in prima visione assoluta la seconda puntata della serie tv dedicata a questa donna estremamente fragile e complessata, passata alla storia per la sua leggendaria bellezza.

Nella nuova puntata della serie con Dominique Devenport e Jannik Schümann, Sissi e Franz sono sposati ma, anziché iniziare felicemente la nuova vita insieme, dovranno fronteggiare i primi problemi coniugali. Sissi non è pronta a consumare la prima di notte di nozze e così Franz, che in parte sembra comprenderla, non esita a distrarsi con la compagnia di altre donne.

Anticipazioni: SISSI va a trovare Fanny, quale sarà la reazione dell’arciduchessa?

Ma, oltre al difficile rapporto di coppia, per la giovane imperatrice anche la rigida vita di corte diventa un problema. Sissi spera di poter contare almeno sull’aiuto dell’amica Fanny, ma quest’ultima (che è una ex prostituta) viene riconosciuta e subito allontanata. Fanny si ritrova da sola sotto la pioggia in balia di tre malviventi, ma in suo aiuto arriva Lajos, un patriota ungherese giunto a Vienna per eliminare proprio l’imperatore…

Dopo un inizio difficile, Sissi e Franz si trasferiscono a Laxenburg, un castello alle porte di Vienna, dove si abbandonano alla passione. Sissi è felice e fa tutto il possibile per compiacere il suo amato sposo; in lei cresce anche il desidero di diventare madre e proprio per questo decide di andare a trovare Fanny, per chiederle consigli su come rimanere incinta al più presto.

La visita, però, non passa inosservata all’arciduchessa, la quale è fortemente contrariata al pensiero che la moglie di suo figlio si rechi nei bassifondi per incontrare una donna di facili costumi. Intanto, il popolo è sempre più insofferente verso la casa regnante…