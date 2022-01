Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda giovedì 13 e venerdì 14 gennaio 2022:

Christoph resta stranito dall’atteggiamento di Selina (che non intende anticipare la data del matrimonio) e ritiene sia dovuto al suo particolare rapporto con Lars / Cornelius.

A Vanessa arriva la wild card per prendere parte ai campionati nazionali di scherma, così la ragazza si allena molto intensamente con Georg.

Florian dimostra a Maja che il padre per quanto le avesse assicurato di non farlo – ha hackerato l’account di Erik inserendo una mail che lo accusa.

Georg contatta un uomo, che invita a scommettere insieme a lui sulla quotatissima Vanessa. Max origlia il dialogo e ne parla a Shirin, la quale gli dice di correre da Vanessa a dirglielo. Lui trova in effetti la forza di raccontare a Vanessa della telefonata di Georg, ma lei non gli crede: “Tu per me sei morto!”…