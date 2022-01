Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022:

Maja convince la madre a non dire a Christoph la verità su Lars, almeno per ora.

Max non ha convinto Vanessa che Georg la sta sfruttando e non convince neanche Alfons, a cui racconta tutta la storia. Intanto Georg cerca di conquistare la simpatie del concierge, ottenendo l’effetto contrario.

Cornelius esige che Florian ottenga dal fratello una confessione e Shirin gli consiglia di puntare sul sentimento fraterno di Erik.

Maja si rende conto che Shirin è innamorata ma infelice, di conseguenza la invita a un brunch e le chiede chi è l’uomo che ama.

Ariane vuole pronunciare il discorso di apertura dell’evento di beneficenza, ma prende di nuovo il farmaco e Cornelia la trova in vestaglia e pantofole, in procinto di recarsi a parlare in pubblico. Fortunatamente Erik impedisce ad Ariane di fare una brutta figura di fronte a tutti, ma Selina scopre che Christoph intende far interdire l’amica.

L’evento organizzato da Rosalie si rivela un grande successo, ma in albergo circola un ladruncolo.

Shirin nega a Maja di amare qualcuno, poi se la prende con Max per averne parlato all’amica.

Maja fantastica di baciare Florian, intanto giunge quest’ultimo e le dice che non ha potuto parlare con Erik per farlo confessare perché il fratello voleva stare accanto ad Ariane che sta male, ma le assicura che farà scagionare Cornelius.

Vanessa resta molto delusa da Georg, che pensa solo all’imminente campionato.

Cornelius va alle scuderie per salutare per l’ultima volta Selina: l’uomo intende costituirsi. Tra i due avviene un bacio appassionato.