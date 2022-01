Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda lunedì 17 e martedì 18 gennaio 2022:

Selina, successivamente al bacio, chiede scusa a Cornelius per aver perso il controllo e va via. Prima di farlo, però, gli chiede di non costituirsi.

Florian fa parlare Erik riguardo allo scandalo che ha visto coinvolto Cornelius.

Dopo aver superato qualche incertezza, Erik spiega che Bolko è scomparso con tutti i soldi e gli ha lasciato solamente cinque euro sul conto.

Florian dice ad Erik di aver registrato la sua confessione.