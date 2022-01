Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda domenica 2 e lunedì 3 gennaio 2022:

Non volendo abbandonarsi ai sentimenti per Florian, Shirin organizza un incontro tra lui e Maja, auspicando che i due facciano pace. Maja però non riesce a perdonare Florian.

Vanessa non pensa che Max la ami davvero ma che intenda competere con Georg. Intanto Vanessa continua a vedere Georg, non sapendo che lui le sta nascondendo qualcosa…

Werner e Christoph fanno ancora credere ad Ariane di avere il cancro, ma non sanno che lei sta assumendo un dosaggio doppio del farmaco (che provoca problemi neurologici).

Robert rischia di sorprendere Werner durante la manomissione.