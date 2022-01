Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda venerdì 21 e sabato 22 gennaio 2022:

Vanessa, nel chiedere scusa a Max per non avergli creduto, vorrebbe riprendere la loro amicizia. Lui, però, non riesce più a perdonarla.

Vanessa cerca di spiegare a Werner cos’è successo davvero con Georg. Werner a quel punto offre una seconda chance sia a lei e sia a Max.

Florian ordina a Erik di andarsi a costituire, altrimenti lo incastrerà lui con la polizia. Erik a quel punto vorrebbe fuggire con Ariane, che però non sta bene. I due, dunque, restano all’hotel.

Cornelia e Robert parlano con Benni a proposito di un lavoro in cucina del ragazzo, che però vorrebbe almeno la qualifica di aiuto cuoco…

Florian, notando la disperazione di Erik, gli concede un po’ di tempo prima di costituirsi.

Max, dopo aver guardato le foto di Shirin e Florian, chiede a Shirin se è lui l’uomo che ama.