Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda giovedì 6 e venerdì 7 gennaio 2022:

Ariane promette di vendere solamente se Werner non cederà neanche una delle quote a Christoph.

Maximilian cerca di evitare che Vanessa si alleni e prenda parte al campionato nazionale, ma lei ormai pare fidarsi esclusivamente del parere di Georg.

Georg parla al telefono con un misterioso interlocutore, al quale descrive la situazione del ginocchio di Vanessa, simile a quella del suo in passato.

Georg dice al suo contatto telefonico che, essendo Vanessa un outsider, potrebbe fruttare molto e dunque lui la metterà in grado di gareggiare. L’uomo appare altresì conscio che in seguito la ragazza potrebbe non poter più camminare, ma la cosa non lo riguarda!