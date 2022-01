Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 16 a sabato 22 gennaio 2022

Florian scopre che Cornelius ha manipolato le email di Erik per incastrare quest’ultimo. Sconvolto, il guardacaccia avverte Maja ed insieme i due ragazzi riescono a fermare Cornelius prima che avvisi la polizia e si rovini la vita.

Max ascolta casualmente una telefonata di Georg, scoprendo che quest’ultimo vuole solo usare Vanessa. Sconvolto, il ragazzo prova ad avvertire la Sonnbichler, che però lo accusa di essersi inventato tutto a causa della sua gelosia.

Christoph è sempre più convinto che Selina abbia un segreto con “Lars” e mette la fidanzata sotto pressione. Dopo essersi confidata con Alfons, la von Thalheim decide di rivelare a Christoph la verità su Cornelius. Quando Maja lo scopre, tenta in ogni modo di dissuadere la madre…

Werner sente sempre più la mancanza di André. Come piccola consolazione, scopre che anche Cornelia ha una passione per gli scacchi…

Per evitare che il padre di Maja peggiori la propria situazione, Florian cancella l’e-mail falsificata da Cornelius. Quando quest’ultimo lo scopre, va su tutte le furie…

Ariane vuole dimostrare a tutti di avere ancora il pieno controllo delle proprie capacità e così decide di tenere il discorso di apertura di un importante evento benefico. Sul più bello, però, i medicinali somministratele da Christoph iniziano a fare effetto…

Grazie a Shirin, Florian decide di tentare di strappare una confessione a Erik. Maja è estremamente grata al suo ex e i due si avvicinano moltissimo. La ragazza concederà a Vogt una seconda chance?

Vanessa riferisce a Georg le accuse di Max. Fichtl si finge sconvolto e riesce a convincere la Sonnbichler della propria innocenza. Poco dopo, però, scopre che Alfons è dalla parte di Max e così prova a corrompere l’anziano concierge…

Selina scopre che Christoph vuole far mettere Ariane sotto tutela legale, rimanendone sconvolta.

Alfons mette in guardia Vanessa da Georg, ma lei non gli dà retta. Poco dopo, però, la ragazza inizia ad accorgersi che Georg è più interessato al torneo di scherma che alla loro relazione.

Maja ricomincia a sperare di poter tornare insieme a Florian. Quando però quest’ultimo le confessa di non essere riuscito a strappare una confessione ad Erik, la ragazza torna a dubitare di lui…

Cornelius comunica a Selina di aver deciso di consegnarsi alla polizia. Prima, però, vuole realizzare un ultimo desiderio…

L’evento benefico organizzato da Rosalie si rivela un successo. Nessuno però si accorge che c’è un intruso…

Erik parla felice a Florian della sua breve vacanza con Ariane. I due fratelli trascorrono una piacevole serata insieme e, con l’aiuto di un po’ di whisky, Florian riesce finalmente a strappare a Erik una confessione!

Mentre Cornelius spera di poter tornare insieme a Selina, quest’ultima spiega a Maja di non poter lasciare Christoph. Ciononostante, la donna fa a Saalfeld un ultimatum: se vuole che non ci siano più problemi tra loro, dovrà lasciare in pace Ariane!

L’intruso continua ad aggirarsi al Fürstenhof e viene sorpreso da Hildegard mentre tenta di forzare l’armadietto di Cornelia. Poco dopo Robert scopre finalmente l’identità del misterioso “ospite”: è Benni, il figlio di Cornelia!

Vanessa si lascia ancora una volta manipolare da Georg, ma confessa a Hildegard di non provare per quest’ultimo gli stessi sentimenti che aveva per Robert o Max. Poco dopo la ragazza prova a riappacificarsi con Max, ma lui non ne vuole sapere.

Erik è inizialmente sollevato di non dover più mentire a Florian. Poco dopo, però, capisce le intenzioni del fratellino…