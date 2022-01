Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 23 a sabato 29 gennaio 2022

Max assiste casualmente ad un allenamento di Vanessa. Vedendo Georg spronare la ragazza a sforzarsi nonostante l’evidente dolore al ginocchio, il personal trainer perde la testa e finisce per aggredire il rivale. Quando Werner viene a sapere dell’accaduto, licenzia Max in tronco.

Florian mostra a Maja la registrazione della confessione di Erik. Al settimo cielo, la ragazza si lascia finalmente andare ai suoi mai svaniti sentimenti per l’ex fidanzato. Poco dopo, però, Erik fa al fratellino una richiesta…

Cornelia è profondamente delusa da Benni, che è venuto al Fürstenhof solo per rubarle i soldi necessari per andare in Nuova Zelanda. A quel punto interviene Robert, che fa al ragazzo un’offerta di lavoro inaspettata…

Vanessa inizia a sospettare che Georg le nasconda qualcosa e riesce ad avere presto conferma della sua intuizione grazie alla registrazione di una telefonata dell’uomo.

Florian e Shirin posano per uno shooting fotografico di Maja. In questa occasione Max nota gli sguardi innamorati che la Ceylan lancia al bel guardacaccia, capendo così che la ragazza si è innamorata!

Erik e Ariane vogliono fuggire nei Caraibi per trascorrervi i loro ultimi mesi insieme. Al ridosso della partenza, però, la Kalenberg ha un mancamento e così i due capiscono di dover rinunciare al viaggio.

Vanessa affronta Georg, costringendolo ad ammettere di averla sempre ingannata. Sconvolta, la Sonnbichler tira un violento schiaffo all’uomo… il tutto davanti a Werner!

Benni accetta l’offerta di Robert ed inizia a lavorare in cucina. Ciononostante, il ragazzo mette in chiaro che ciò non cambia nulla tra lui e la madre…

Max affronta Shirin riguardo ai suoi sentimenti per Florian, non accorgendosi che Maja sta arrivando alle loro spalle. La von Thalheim avrà sentito tutto?

Vanessa spiega a Werner la situazione con Georg, convincendolo anche a ritirare il licenziamento di Max. A quel punto la ragazza spera di poter ricucire il rapporto con quest’ultimo, ma si sbaglia…

André è tornato! Con sua grande sorpresa, Werner trova infatti il fratello in cucina. I racconti dello chef delle esperienze vissute in pellegrinaggio, però, sono tutt’altro che veritieri…

Vedendo Erik a pezzi, Florian gli concede del tempo prima di denunciarlo: non andrà alla polizia fino a che Ariane sarà in vita. Maja resta senza parole di fronte alla decisione del fidanzato, mentre Cornelius decide di farsi giustizia da solo…

Con grande sollievo di Shirin, Max riesce a sviare i sospetti di Maja. La Ceylan garantisce comunque all’amico di essere determinata a tenersi lontana da Florian: non rischierebbe mai la sua amicizia con Maja per un uomo!

Erik chiede ad Ariane di sposarlo e lei accetta felice! Quando Christoph lo scopre, va nel panico: se i due si sposassero, Vogt diventerebbe automaticamente il tutore legale della Kalenberg, rovinando così il suo piano. Saalfeld ha però già in mente una soluzione…