Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: Florian vuole strappare a Erik una confessione con l’inganno!

Per riconquistare Maja von Thalheim (Christina Arends), Florian Vogt (Arne Löber) sarebbe disposto a tutto… anche mandare in prigione il suo stesso fratello! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, il guardacaccia scoprirà che i suoi sforzi potrebbero non bastare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian vuole incastrare Erik per amore di Maja

Nonostante tutto quello che è accaduto tra loro, Florian e Maja non riescono proprio a smettere di amarsi. C’è però un problema: il “tradimento” del giovane Vogt – che ha protetto il fratello Erik (Sven Waasner) distruggendo di fatto le speranze di giustizia di Cornelius (Christoph Mory) – continuerà a frapporsi tra loro…

Deciso a riconquistare la donna che ama e, allo stesso tempo, a rimediare al proprio errore, Florian ha da poco deciso di consegnare lui stesso Erik alla giustizia. Per poter far incriminare il fratello, però, l’uomo avrà bisogno di prove…

È stato così che Maja e Florian hanno ancora una volta unito le forze per entrare nella casella email di Erik sperando di trovarvi del materiale compromettente. I loro sforzi, però, non basteranno…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian decide di incastrare Erik

Pur avendo trovato la chiave d’accesso all’account di Erik, I due protagonisti non riusciranno infatti a trovare nessuna prova che possa reggere in tribunale. Come se non bastasse, dovranno proteggere Cornelius da se stesso, quando quest’ultimo arriverà a creare prove false nella speranza di incastrare finalmente il suo nemico.

Insomma, Florian dimostrerà di essere davvero dalla parte dei von Thalheim e i suoi sforzi verranno apprezzati da Maja. Ciononostante, quando il ragazzo chiederà nuovamente a quest’ultima di tornare insieme, lei non se la sentirà.

Con il cuore a pezzi, il guardacaccia di confiderà con Shirin (Merve Çakır) e sarà proprio grazie a quest’ultima che avrà l’idea vincente: strappare a Erik una confessione con l’inganno! E questa volta Florian non si fermerà finché non avrà ottenuto ciò che vuole…