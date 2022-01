Anticipazioni Un posto al sole: CHIARA PETRONE sempre più sotto pressione

Sono alle porte momenti molto difficili per Chiara Petrone (Alessandra Masi), che nelle prossime puntate di Un posto al sole tornerà protagonista di una storyline dai tratti drammatici. La donna, schiacciata dai numerosi impegni professionali sorti a seguito della tragica morte del padre, farà fatica a gestire le responsabilità che richiede il suo nuovo ruolo e si vedrà pure recapitare un’inaspettata proposta da parte di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e di suo figlio Filippo (Michelangelo Tommaso).

La proposta in questione metterà sotto pressione il già precario equilibrio emotivo della giovane Petrone, la quale ancora una volta cercherà riparo tra le braccia di Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo).

Un posto al sole spoiler: CHIARA precipita sempre più nell’abisso…

Non sarà però esente da scossoni il rapporto tra la nostra Chiara e il suo boyfriend, dato che quella che sarebbe dovuta essere una normale serata in compagnia segnerà inaspettatamente un parziale allontanamento da Nunzio, con quest’ultimo che vanamente si adopererà per risollevare il morale della partner.

Dunque è un periodo decisamente complesso per la ragazza, che apparirà sempre più fragile e in balia degli avvenimenti che nel giro di pochi mesi hanno rivoluzionato la sua vita. Saranno proprio i drammatici eventi delle ultime settimane a spingere Chiara nell’oscuro vortice della cocaina, che mano a mano la inghiottirà rendendola sempre più dipendente dagli stupefacenti.

Occhio dunque alle puntate in onda a partire da mercoledì 2 febbraio, che registreranno un significativo peggioramento della condizione di Chiara (la cui tossicodipendenza sarà a un passo dall’essere scoperta). Cosa succederà?