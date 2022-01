Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio 2022

Sotto pressione perché deve decidere se accettare la proposta ricevuta da Ferri e Filippo, Chiara cerca rifugio nelle parole di conforto di Nunzio. Marina ha un sofferto confronto con Fabrizio e decide di metterlo davanti a una difficile scelta. Con la caviglia ancora dolorante, Silvia accetta l’offerta di aiuto di Giancarlo.

Ferri sembra sempre più deciso a voler ricostruire il suo rapporto con lei ma Marina è dilaniata da sentimenti contrastanti. Franco è preoccupato per Bianca. Nunzio e Chiara si ritrovano a passare una serata che sembra inaspettatamente allontanarli. Dopo un nuovo momento di tensione con la madre per via di Giancarlo, Rossella si confida con Ornella sulle sue paure legate a Riccardo.

Un posto al sole spoiler: Marina divisa tra Roberto e Fabrizio

Mentre Nunzio si industria per trovare un posto carino dove trascorrere la serata, Chiara appare sempre più in balia della dipendenza dalla cocaina. Tentata dall’appello di Roberto, Marina deve decidere se assecondare il proprio istinto e tornare con lui o restare accanto a Fabrizio ed aiutarlo a superare il difficile momento che sta vivendo. Preoccupata dagli eccessivi cambiamenti che Sarti sta imponendo a Sasà, Mariella finisce, suo malgrado, per dargli il consiglio sbagliato.

Anche grazie ad un caso legale che Niko sta seguendo, Alberto maturerà una decisione importante. Complice un’interrogazione andata male, Bianca sarà così di cattivo umore da arrivare allo scontro aperto con Katia. Bice e Mariella hanno opinioni opposte in merito al comportamento di Cerruti, che deve decidere se incontrare dal vivo la persona con cui sta chattando.

Giulia inizia a intuire che c’è qualcosa che si nasconde dietro alla permanenza di Katia a Napoli, Chiara, sempre più dipendente dalla cocaina, correrà il rischio di venire scoperta. Mentre Alberto sembra sinceramente intenzionato a cambiare atteggiamento nei confronti di Clara, lei appare sempre più disorientata e indecisa sul futuro. Finita la guerra degli scacchi, Renato e Raffaele sembrano pronti a iniziarne un’altra.