Anticipazioni Un posto al sole: Sasà deve fare una scelta!

Quella tra Mariella Altieri (Antonella Prisco) e il suo collega Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) è una delle amicizie più solide e durature di Un posto al sole. Entrambi amatissimi dal pubblico, i due vigili urbani nelle prossime puntate della soap opera in onda su Rai 3 si troveranno a fare i conti con una delicata faccenda di cuore.

Galeotti saranno alcuni messaggi piccanti che – come già sappiamo – Sasà è solito scambiarsi con degli ammiratori conosciuti sul web e di cui già si era fatto cenno sia nella speciale puntata di Capodanno e sia negli ultimissimi episodi della soap. La Alteri infatti, sempre più angosciata dai troppi cambiamenti che Bruno (Giovanni Caso) pretenderà dal suo fidanzato, correrà in soccorso di Cerruti dispensandogli un consiglio che però, come vedremo, non si rivelerà affatto d’aiuto per il povero Salvatore…

Un posto al sole spoiler: Salvatore Cerruti, la scelta sul suo futuro sentimentale

Attenzione dunque alla lotta intestina che si scatenerà tra Mariella e Bice (Lara Sansone), le quali svilupperanno due teorie diametralmente opposte riguardo al comportamento di Salvatore.

Al netto della frattura creatasi tra le due donne, per il Cerruti arriverà il momento di fare una scelta sul proprio futuro sentimentale: il vigile infatti sarà chiamato a decidere se conoscere di persona l’uomo con il quale intrattiene ormai da tempo una fitta corrispondenza di messaggi “particolari”.

Occhio in partecipare alla puntata del 3 febbraio, che segnerà una decisa svolta in questa intrigante storyline! Cosa succederà?