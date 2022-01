Anticipazioni Un posto al sole: NUNZIO e BIANCA saranno fonte di problemi per FRANCO

Si prospetta un inizio d’anno ricco di grattacapi per il povero Franco (Peppe Zarbo), alle prese con alcuni problemi familiari che lo vedranno al centro della scena nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole. Privo del sostegno della moglie Angela (Claudia Ruffo), repentinamente partita alla volta della Sicilia a causa di un’emergenza professionale, il Boschi sarà travolto ben presto dalle difficoltà lavorative di Nunzio (Vladimir Randazzo), il quale faticherà ad ambientarsi all’interno dei cantieri.

Il giovane infatti, assunto su raccomandazione del padre, stuzzicherà più di una volta la pazienza di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), il quale neanche a dirlo si troverà a lamentarsi dello scarso impegno del giovane Cammarota.

Un posto al sole spoiler: Nunzio prende alla leggera il suo lavoro ai cantieri

In difficoltà con Ferri a causa del deludente profitto ai cantieri da parte del figlio (reo di aver preso sottogamba il proprio lavoro da operaio), Franco avrà delle tensioni con Nunzio, proprio per via dell’approccio poco serio del ragazzo al nuovo impiego. Basteranno le ramanzine a far cambiare atteggiamento al giovane nei confronti del suo attuale incarico?

In attesa di scoprirlo, per Franco i problemi non saranno finiti qui, visto che in seguito sarà chiamato a gestire l’inquietudine di Bianca (Sofia Piccirillo) di fronte alla lunga assenza della madre. Per il Boschi, sempre più sotto pressione per il delicato problema della figlia, si tratterà dunque dell’ennesima emergenza in famiglia di questo periodo. E nelle settimane seguenti potrebbero esserci ulteriori sviluppi…