Un posto al sole anticipazioni: povero GIANCARLO, gli amici di Silvia non lo sopportano

Anticipazioni Un posto al sole: è solo Guido a non sopportare Giancarlo Todisco?

A Un posto al sole si è recentemente conclusa (almeno per ora) una delle storie d’amore più lunghe e iconiche della telenovela di Rai 3. Parliamo della coppia formata da Silvia Graziani (Luisa Amatucci) e Michele Saviani (Alberto Rossi), i quali, dopo un periodo turbolento durante il quale la pace è venuta più volte a mancare, hanno deciso di mettere la parola fine alla loro ventennale relazione.

A contribuire alla corrosione del matrimonio tra Silvia e Michele è stato in particolare l’arrivo nella vita della donna del bancario Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi), il quale è entrato pian piano nella quotidianità della donna arrivando a instaurare con lei una vera e propria relazione extraconiugale.

Un posto al sole spoiler: Silvia si rende conto della situazione, Mariella cerca di aiutarla

Diventati ormai una coppia a tutti gli effetti, Silvia e Giancarlo hanno dovuto fare immediatamente i conti con il malcontento di Guido (Germano Bellavia), che – come si è visto nelle più recenti puntate – mal sopporta la presenza del Todisco al fianco della cugina. Sarà proprio il Del Bue a dare maggior filo da torcere a Silvia, la quale, suo malgrado, si renderà conto nei prossimi giorni della “cattiva reputazione” di cui gode Giancarlo tra i suoi amici storici.

A tentare di salvare almeno in parte la situazione sarà Mariella (Antonella Prisco), che, in vista di un evento a cui prenderà parte anche Giancarlo, proverà a istruire il marito onde evitare spiacevoli inconvenienti con Todisco. Ma il direttore di banca continuerà ad avere problemi, tanto che una bella occasione di svago rischierà di trasformarsi in un momento di forte imbarazzo…

A questo punto toccherà nuovamente alla Altieri consolare l’affranta Silvia, che, emotivamente turbata dalla disapprovazione del cugino verso il suo nuovo amore, potrà contare sull’appoggio incondizionato di Mariella, la quale solleciterà Guido ad accettare una volta per tutte l’amore tra la Graziani e il Todisco. Ci riuscirà?