Anticipazioni Un posto al sole: SILVIA e GIANCARLO imbarazzano GUIDO

Il lungo tira e molla che a Un posto al sole ha visto protagonista l’indecisa Silvia (Luisa Amatucci) negli scorsi mesi ha registrato poco tempo fa un apparente punto conclusivo. La Graziani infatti, tra lo stupore di amici e parenti, ha sorprendentemente deciso di chiudere il lungo matrimonio con Michele (Alberto Rossi), il quale, dopo aver fatto un ultimo disperato tentativo per salvare il rapporto, si è arreso all’inevitabile rottura, rinunciando almeno momentaneamente all’amore verso la sua compagna di vita.

Al contrario, per Silvia si è aperto un nuovo importante capitolo tutto da scoprire al fianco di Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi), ormai partner ufficiale e conclamato della Graziani.

Un posto al sole spoiler: Silvia corre ai ripari

La nuova vita di Silvia potrebbe però non essere apprezzata da tutti i suoi affetti più stretti e, in particolare, nelle prossime puntate di Upas Guido (Germano Bellavia) sembrerà fare sempre più fatica ad accettare il rapporto creatosi tra sua cugina e Giancarlo. Tale disappunto comincerà a manifestarsi al momento della prima effusione pubblica tra Silvia e il Todisco, che imbarazzerà non poco il nostro Guido (contrariato e fortemente a disagio al fianco della neo coppia).

La situazione, già abbastanza compromessa, peggiorerà ulteriormente in seguito alla successiva condotta del vigile che, condizionato dai goffi consigli del “solito” Cotugno (Walter Melchionda), stimolerà Silvia a pensare che proprio il cugino nutra una forte ostilità verso Giancarlo. E a quel punto la Graziani cercherà di correre ai ripari…