Anticipazioni Un posto al sole: MARIELLA e il “consiglio” a Salvatore Cerruti

Prestissimo Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) sarà di nuovo al centro della scena di Un posto al sole, grazie a una dinamica che lo vedrà simpatico protagonista. Passata un po’ sotto traccia durante la speciale puntata di inizio anno, nei prossimi giorni la vicenda relativa ai messaggi piccanti che il vigile scambia assiduamente con i suoi ammiratori tornerà in evidenza nelle puntate della soap partenopea di Rai 3.

Tutto comincerà da un’irruzione di Bice Cerruti (Lara Sansone) destinata a cambiare i piani del povero fratello, il quale era in procinto di rivelare alla collega e confidente Mariella (Antonella Prisco) alcuni dettagli molto riservati sulle difficoltà di coppia registrate con Bruno (Giovanni Caso).

Un posto al sole spoiler: riuscirà Mariella a salvare la storia tra Sasà e Bruno?

Eh sì, perché la coppia composta dal vigile e dal cardiochirurgo non sarà affatto esente da problemi, che rischieranno di minare la stabilità della relazione. In particolare, occhio a una fitta corrispondenza di messaggi “bollenti” che Sasà mantiene da tempo con alcuni uomini conosciuti su internet; tale circostanza era peraltro già venuta a galla durante lo spumeggiante cenone di capodanno, al quale, oltre a Bice, aveva preso parte proprio Mariella in compagnia di suo marito Guido (Germano Bellavia).

Attenzione dunque al ruolo che assumerà la signora Del Bue in questa spinosa questione di cuore: la donna infatti, paventando lo strappo con Bruno, inciterà il Cerruti a smetterla di amoreggiare con persone conosciute online. Riuscirà la vigilessa a salvare il legame tra il Sarti e Salvatore?