Anticipazioni Un posto al sole: i tanti dubbi di Marina

Non è di certo nato sotto una buona stella il matrimonio tra Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti), che, nelle prossime puntate di Un posto al sole, si troveranno a dover fare i conti con una nuova grave crisi coniugale. Dopo l’aggressione subita da Fabrizio, la Giordano vivrà ora momenti di forte tensione che sfoceranno in un travagliato faccia a faccia con il marito, il quale verrà messo dalla donna di fronte a una complessa quanto risolutiva decisione.

In questa sempre più aggrovigliata vicenda si ritaglierà il suo spazio anche Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), che proverà a inserirsi nel rapporto tra Marina e Rosato puntando sui sentimenti mai sopiti dell’imprenditrice nei suoi confronti. A rovinare i piani amorosi del tycoon saranno però i sensi di colpa della donna, intimamente lacerata da sentimenti discordanti.

Un posto al sole spoiler: Marina resterà accanto a Fabrizio?

Sarà davvero giunto ai titoli di coda il rapporto tra Marina e Fabrizio? Quel che è certo è che le avances di Roberto non lasceranno indifferente la Giordano, concretamente tentata dall’accettare la corte dell’uomo, ma le pessime condizioni economiche e morali del marito la porteranno a valutare attentamente i propri passi.

Infatti Marina, che non sembrerà disposta ad abbandonare in balia degli eventi il povero Fabrizio, dovrà riflettere e decidere se seguire la propria passione per Ferri o restare accanto al sfortunato coniuge, aiutandolo a uscire indenne dal tormentato periodo che sta sta attraversando.