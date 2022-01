Anticipazioni Un posto al sole: CLARA va avanti, PATRIZIO no…

È stato un 2021 ricco di emozioni per Clara (Imma Pirone), che nell’ultimo anno ha assunto un ruolo sempre più fondamentale all’interno delle dinamiche di Un posto al Sole. La donna infatti è diventata nel corso di questi mesi uno dei personaggi maggiormente utilizzato dagli autori, data anche la complessa gravidanza e la successiva nascita del piccolo Federico (Joele Amodio), il bambino nato dalla travagliata storia d’amore con Alberto Palladini (Maurizio Aiello).

Negli ultimi tempi, la Curcio è tornata a far parlare di sé dopo aver troncato definitivamente la propria relazione con Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), alla quale ha rinunciato a causa di una lunga e insormontabile serie di differenze che ormai dividevano la coppia. Messasi alle spalle il rapporto con il più piccolo dei Giordano, Clara nelle prossime puntate della popolare soap opera partenopea cercherà di aprire un nuovo capitolo della propria vita, benché in una difficile situazione finanziaria. I problemi saranno però dietro l’angolo: la ragazza riceverà una misteriosa quanto inaspettata offerta che le creerà più di un grattacapo…

Un posto al sole spoiler: PATRIZIO, il gesto fuori controllo!

Si attendono momenti turbolenti anche per Patrizio, il quale non sembrerà affatto rassegnato all’idea di aver perso per sempre Clara, ammettendo in più di un’occasione di provare ancora dolore per l’irreparabile rottura con lei.

Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo), ormai completamente fuori di sé e in preda allo sconforto più totale, arriverà a scontrarsi in più di una circostanza con Alberto Palladini, che, dal canto suo, non perderà occasione per provocare il dirimpettaio nonché ex fidanzato della madre di suo figlio.

In particolare, il clima tra i due rivali diventerà “rovente” e – in un momento di totale follia – Patrizio si farà protagonista di un gesto inconsulto che rischierà di costargli molto caro!!! Occhio all’episodio del 14 gennaio…