Un posto al sole, casting news: STEFANIA DE FRANCESCO sarà di nuovo Katia Cammarota

Periodo molto “fluido” per quanto riguarda il cast di Un posto al sole tra ritorni, pause ed uscite (non è finita qui peraltro…). Abbiamo visto di recente rientrare Viola (Ilenia Lazzarin) con la sua famiglia, così come è tornata la comedy rappresentata dal gruppo dei vigili urbani “e dintorni”. Per il momento, tuttavia, sono assenti Angela (Claudia Ruffo) e Michele (Alberto Rossi), mentre Vittorio ha salutato tutti ed è partito per il suo lungo viaggio.

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: Virginia, ex moglie o… MOGLIE?

A proposito di Vittorio, è inutile negare che sui social continuiamo a osservare dei segnali che – più che a un arrivederci – farebbero pensare a un addio dell’attore Amato D’Auria a Upas. Ma si sa che nelle soap non bisogna mai dire mai, dunque vedremo cosa accadrà in futuro…

Un posto al sole spoiler: torna Katia, occhio alle nuove storie…

Ora parliamo invece di presente, perché un ulteriore ritorno sta per affacciarsi nella soap partenopea di Rai 3: a breve sono infatti previste le prime apparizioni dell’attrice Stefania De Francesco, che dopo diversi anni torna in video con il personaggio di Katia Cammarota, la madre di Nunzio (Vladimir Randazzo). E non sarà una meteora da pochi episodi e via.

Dunque nelle prossime settimane avremo a che fare con una sorta di “clan Boschi 2.0”, che, solo per ora ovviamente, non avrà al suo interno Angela ma che – immaginiamo – vedrà l’intervento di Katia nelle nuove vicende che stanno per iniziare. Di cosa si tratta? Per ora vi consigliamo solamente di non perdere di vista il personaggio di Chiara Petrone (Alessandra Masi), presto ne riparleremo…