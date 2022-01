Anticipazioni e trame Un posto al sole: Virginia sempre più tra Rossella e Riccardo

Finora la sua apparizione a Un posto al sole è stata “breve ma intensa”, una presenza fugace in grado di creare enorme scompiglio nella vita, e soprattutto nel cuore, di Rossella (Giorgia Gianetiempo). Parliamo di Virginia Rinaldi (Desiree Noferini), l’ex moglie di Riccardo (Mauro Racanati) entrata prepotentemente nella vita della Graziani dopo che quest’ultima l’ha sorpresa in quel di Bolzano in compagnia del Crovi.

Una visione che è servita a Rossella per mettere un freno alla sua relazione con il medico, il quale però, come vedremo nelle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3, cercherà presto di recuperare il proprio rapporto con la figlia di Silvia (Luisa Amatucci). Un obiettivo che potrebbe però essere boicottato dalle intenzioni di Virginia, la quale, pur di ostacolare la nuova storia del suo ex consorte, sta per rientrare in scena e rivelerà a Rossella un segreto del passato…

Un posto al sole spoiler: il confronto tra Rossella e Virginia

Quello della Rinaldi sarà un “colpo basso” che sembrerà destabilizzare nuovamente il già precario rapporto tra Rossella e Riccardo, i quali cercheranno comunque di dare una chance al loro amore. Decisivo sarà in questo senso il fondamentale supporto morale che la Graziani riceverà da un’amica inaspettata, che le fornirà un utilissimo sostegno interiore.

La pace di coppia durerà peraltro un battito di ciglia: neanche a dirlo, a interrompere l’idillio ci penserà ancora Virginia, che tornerà all’attacco con il fine di sabotare il legame creatosi tra il Crovi e Rossella. Occhio dunque ai prossimi episodi di Upas, che tra le altre cose ci mostreranno un confronto tra le due rivali… dall’esito tutt’altro che scontato!