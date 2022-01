Una vita, anticipazioni 11 e 12 gennaio: Antonito resisterà alle avance di Natalia?

Anticipazioni puntata 1305 di Una vita di martedì 11 e mercoledì 12 gennaio 2022

Felipe ha rilasciato un’intervista nella quale ha raccontato come ha incastrato Genoveva. Quest’ultima legge l’articolo dal carcere in cui è rinchiusa e giura una tremenda vendetta!

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 8 e 10 gennaio: Anabel e Miguel sempre più vicini

Alodia, dopo il ritorno dall’Argentina, sembra davvero strana. La donna non prende neanche parte ai funerali di Bellita…

Antonito fatica sempre più a resistere a Natalia, che cerca di sedurlo. Intanto Lolita è ancora arrabbiata con il marito, che l’ha delusa tantissimo nel giorno del loro anniversario!

Marcos ha deciso di chiedere un’autopsia sul cadavere di Felicia: l’uomo sospetta fortemente che la Pasamar non sia morta per cause naturali…