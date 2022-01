Una vita, anticipazioni 13 e 14 gennaio: Genoveva si calma? Vuole vedere Felipe e…

Anticipazioni puntata 1306 di Una vita di giovedì 13 e venerdì 14 gennaio 2022

Per quanto il commissario continui a provocarla, Genoveva alla fine si trattiene dall’aggredirlo usando il punteruolo in suo possesso. La Salmeron, però, chiede di poter incontrare Felipe e, nonostante i dubbi di Liberto, il legale accetta per non avere un domani dei sensi di colpa (nell’eventualità in cui Genoveva venisse poi condannata a morte).

Miguel rivela al nonno le sue ansie riguardo ad Anabel; Sabina, che ha ascoltato tutto, avverte poi il nipote: per lei, Anabel nasconde un segreto. Intanto Roberto, pur distrarre Miguel dai conti riguardanti il ristorante, gli presenta un nuovo cliente.

Natalia è decisa a sedurre Antonito e continua con i suoi tentativi di farlo capitolare!

Marcos Bacigalupe intende ancora trovare il colpevole della morte di Felicia, cosa che peraltro rende Soledad molto nervosa. Nel frattempo, Aurelio torna ad Acacias e irrompe in casa di Marcos con intenzioni non molto pacifiche…