Una vita, anticipazioni 15 gennaio: Susana viene cacciata da Genoveva

Anticipazioni puntata 1307-1308 di Una vita di sabato 15 gennaio 2022

Aurelio annuncia a Marcos di essere tornato con i soldi del padre per investirlo nella loro società, visto che in Messico le cose per i Quesada non andavano bene. Anabel resta turbata dalla notizia.

Il commissario Mendez riesce a fermare Felipe, che voleva recarsi da Genoveva: quando le hanno trovato un punteruolo nascosto con il quale voleva aggredirlo, la Salmeron ha avuto una crisi di nervi. Successivamente, Susana si reca in carcere per confortare Genoveva, ma viene cacciata via in malo modo. Inoltre Genoveva scrive misteriose lettere a Felipe e al re.

Rosina inizia a pensare che Alodia e Josè Miguel abbiano una relazione.

Dopo aver scoperto che Lolita e i familiari di Antoñito si sono assentati per una gita, Natalia va a casa del giovane Palacios e tenta di sedurlo; una volta entrata, però, lascia la porta semichiusa. Antoñito ferma la ragazza prima che sia troppo tardi, ma un uomo misterioso si è già introdotto in casa e ha scattato diverse foto compromettenti dei due (che in seguito metterà in una busta indirizzata a Lolita).

Anche Susana nota una strana “alchimia” tra Josè Miguel e così insieme a Rosina organizza un piano per rendere ai due la vita difficile, almeno fuori di casa.

Genoveva riesce a tornare nelle grazie di Susana scusandosi per il precedente trattamento. Nel frattempo, Felipe preferisce non andare a trovare la moglie in prigione, e lei, furiosa, è in procinto di scrivere una lettera al direttore del Adelantado. Intanto anche lo stesso Felipe riceve una lettera della Salmeron e non sa se leggerla o meno, ma alla fine decide di rischiare e apre la busta.