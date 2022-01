Una vita, anticipazioni 19 e 20 gennaio: Josè Miguel tratta male Alodia, ma c’è un motivo

Anticipazioni puntata 1310 di Una vita di mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio 2022

Felipe è molto arrabbiato per l’articolo dell’Adelantado e per la richiesta di grazia che Genoveva ha presentato al re. Peraltro, c’è davvero una certa probabilità che la Salmeron possa tornare libera e Mendez ne parla a Felipe.

Lolita reagisce male dopo aver visto le fotografie di Antonito e Natalia, ma Carmen e Ramon cercano di spiegarle che potrebbe trattarsi di una montatura architettata ad arte da qualche suo nemico politico.

Fabiana comunica agli Olmedo che intende organizzare una colletta affinché loro possano riaprire il ristorante a tempo pieno. I due, però, temono che questo possa scombinare i loro piani.

Josè Miguel se la prende Alodia in mezzo alla strada. La piazzata dell’uomo sconvolge la domestica, ma poi lui le spiega che ha agito così per convincere Susana che tra loro due non c’è una storia; la ex sarta sembra persuasa, ma Rosina continua ad avvertire qualcosa di strano in tutto ciò…