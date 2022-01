Una vita, anticipazioni 22 e 24 gennaio: Rosina ha paura di Josè Miguel

Anticipazioni puntata 1313 di Una vita di sabato 22 e lunedì 24 gennaio 2022

Uno sconosciuto sta ricattando Antonito con delle foto che lo ritraggono insieme a Natalia. Il deputato, a quel punto, affronta la Quesada e la accusa di aver tentato di sedurlo solo per tenerlo sotto scacco, ma Natalia fa finta di non saperne niente.

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 22 gennaio: Antonito sotto ricatto?

Felipe capisce che il giudice intende assolvere Genoveva da tutte le accuse, comprendendo che per la morte di Marcia non pagherà nessuno. Di conseguenza, l’uomo perde il controllo e aggredisce un funzionario finendo in prigione.

Liberto e Mendez chiedono a Ramon di rivolgersi ad Antonito affinché Felipe venga scarcerato.

Marcelina fa sapere a Jacinto che rimarrà a Barcellona ancora per un po’ di tempo e che presto arriveranno ad Acacias sua zia e sua cugina per fargli compagnia.

Miguel chiede ad Anabel di sposarlo: lei, al culmine della gioia, accetta.

Rosina pensa che Josè Miguel abbia fatto sparire Bellita e che ora voglia far fuori anche lei. La verità, tuttavia, è diversa.